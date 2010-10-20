Проезд в трамваях Нижнего Тагила не подорожал из-за лотереи
20 октября 2010, 08:36ОбществоОльга
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Несмотря на подорожание проезда в автобусах и маршрутках, проезд в тагильских трамваях остался прежним - 10 рублей за одну поездку.
Как сообщил «Уралинформбюро» заместитель гендиректора по общим вопросамООО «Управляющая компания городским электротранспортом» Алексей Архипов,«трамвайщики» взяли паузу до конца октября. На такое решение повлиялалотерея, в которой участвовали десятирублевые билеты. Она завершилась 18октября.
«До конца месяца проезд точно не подорожает. В ноябре,возможно, цена вырастет максимум до 12 рублей», — отметил А.Архипов.
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области разрешила всеммуниципалитетам региона повысить стоимость проезда в общественномтранспорте до 14 рублей. Для Екатеринбурга планка установлена на уровне18 рублей.
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