Проезд в трамваях Нижнего Тагила не подорожал из-за лотереи

Как сообщил «Уралинформбюро» заместитель гендиректора по общим вопросамООО «Управляющая компания городским электротранспортом» Алексей Архипов,«трамвайщики» взяли паузу до конца октября. На такое решение повлиялалотерея, в которой участвовали десятирублевые билеты. Она завершилась 18октября.