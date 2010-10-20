Рассмотрение дела в суде приостановлено
Судебный процесс по делу Артёма Борисова приостановлен, как ожидается, на месяц.
Напомним, 15 марта при вступительных испытаниях в спецназ в Нижнем Тагиле погиб Артём Борисов. Сейчас его вдова Анна признана потерпевшей. Около месяца назад дело было передано в военный суд Нижнего Тагила. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» адвокат Анны Игорь Устинов, из троих спецназовцев, после спарринга с которыми скончался Артём, на скамье подсудимых оказался только один. Его обвиняют в халатности. Но Игорь Устинов собирается добиваться наказания и для офицеров, организовавших испытание.
Между тем, сторона, представляющая воинскую часть, выдвинула предположение, что Артем скончался от травмы, полученной задолго до испытаний. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. На неё уйдёт около месяца. До результатов экспертизы рассмотрение дела в суде приостановлено.
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