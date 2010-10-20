Рассмотрение дела в суде приостановлено

Напомним, 15 марта при вступительных испытаниях в спецназ в Нижнем Тагиле погиб Артём Борисов. Сейчас его вдова Анна признана потерпевшей. Около месяца назад дело было передано в военный суд Нижнего Тагила. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» адвокат Анны Игорь Устинов, из троих спецназовцев, после спарринга с которыми скончался Артём, на скамье подсудимых оказался только один. Его обвиняют в халатности. Но Игорь Устинов собирается добиваться наказания и для офицеров, организовавших испытание.