Сотрудник военкомата подозревается в продаже патронов, оставшихся после стрельб

В ходе контрольной закупки сыщики уголовного розыска задержали старшего помощника начальника отделения подготовки призыва, предназначения и учета мобилизационных ресурсов отдела облвоенкомата по Качканарскому городскому округу. Покупателям, в роли которых выступили оперативники, он пытался продать более 4 тысяч патронов за 15 тысяч рублей. «Выяснилось, что эти патроны задержанный получил летом в областном военкомате для учебных стрельб с призывниками. Часть боеприпасов была израсходована по назначению, а часть работник военкомата просто списал и спрятал у себя в кабинете», - цитирует сообщение РИА новости.