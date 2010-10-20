Сотрудник военкомата подозревается в продаже патронов, оставшихся после стрельб
Милиционеры задержали сотрудника Качканарского военкомата Свердловской области по подозрению в торговле патронами, остававшимися после учебных стрельб, сообщает областное ГУВД.
В ходе контрольной закупки сыщики уголовного розыска задержали старшего помощника начальника отделения подготовки призыва, предназначения и учета мобилизационных ресурсов отдела облвоенкомата по Качканарскому городскому округу. Покупателям, в роли которых выступили оперативники, он пытался продать более 4 тысяч патронов за 15 тысяч рублей. «Выяснилось, что эти патроны задержанный получил летом в областном военкомате для учебных стрельб с призывниками. Часть боеприпасов была израсходована по назначению, а часть работник военкомата просто списал и спрятал у себя в кабинете», - цитирует сообщение РИА новости.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ - «незаконный оборот оружия и боеприпасов», которая предусматривает в качестве наказания до трех лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM