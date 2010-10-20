Старушку, «заминировавшую вокзал», ищут милиционеры
Вчера около 14-ти часов на перроне вокзала была обнаружена бесхозная сумка.
Милиционеры линейного отдела тут же оцепили подозрительную находку. Сумку проверили сапёры. Но в ней оказались лишь документы, лекарства и тонометр. Как отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД, владелицу сумки теперь ищут милиционеры линейного отдела. Но не чтобы наказать, а чтобы вернуть вещи. Вообще, вчерашний день был горячим для взрывотехников.
Во второй раз по сообщению о бомбе они выехали в 135-ое училище. Неизвестный подросток позвонил, и сообщил, что здание заминировано. Милиционеры провели эвакуацию, оцепили территорию. Когда бомбу не нашли, преподаватели заподозрили в ложном звонке 16-тилетнего учащегося. Правоохранители нашли его. Парень сознался. Возбуждено уголовное дело. За такую шутку его родителям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
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