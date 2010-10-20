Старушку, «заминировавшую вокзал», ищут милиционеры

Милиционеры линейного отдела тут же оцепили подозрительную находку. Сумку проверили сапёры. Но в ней оказались лишь документы, лекарства и тонометр. Как отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД, владелицу сумки теперь ищут милиционеры линейного отдела. Но не чтобы наказать, а чтобы вернуть вещи. Вообще, вчерашний день был горячим для взрывотехников.