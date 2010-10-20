Сводка ГИБДД УВД за 18 октября
20 октября 2010, 14:25ОбществоОльга
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2010 года За сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.
Выявлено нарушений ПДД:
•среди водителей - 382, из них:
•управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения -4
•управление транспортным средством без прав – 0
•нарушение скоростного режима – 191
•непредоставление преимущества в движении пешеходам – 36
•неиспользование ремней безопасности – 36
•нарушение правил перевозки детей – 28
•нарушения требований тонирования автомобилей - 64
•среди пешеходов – 132.
ОГИБДД сообщает, что 19 октября в 00.50 около дома №97 по ул.Соревнования инспекторами ДПС задержан автомобиль ВАЗ-2106, угнанный18 октября от дома №9 по ул.Захарова. Угонщиком оказался 13-летний подросток.
Отделение пропаганды ОГИБДД УВД г. Н. Тагила
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