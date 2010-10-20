Сводка ГИБДД УВД за 18 октября

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ОГИБДД сообщает, что 19 октября в 00.50 около дома №97 по ул.Соревнования инспекторами ДПС задержан автомобиль ВАЗ-2106, угнанный18 октября от дома №9 по ул.Захарова. Угонщиком оказался 13-летний подросток.