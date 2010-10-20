В Екатеринбурге можно вызвать переписчика по телефону
20 октября 2010, 07:31ОбществоОльга
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Екатеринбуржцы, позвонив на стационарный участок и сообщив о том, что переписчик так и не появился, можно таким образом его вызвать на дом или же ответить на вопросы переписи по телефону.
Кроме того, есть еще одна возможность успеть переписаться – во времяконтрольного обхода, который выборочно пройдет с 26 по 29 октября.«Цель контрольного обхода - проверить полноту охвата переписью изаполнить переписные документы на тех, кто был пропущен в основное времяпереписи. Все это время также будут работать стационарные участки», -подчеркнул Накануне.RUпресс-секретарь мэрии уральской столицыКонстантин Пудов.
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