26 нелегалов отправились из Нижнего Тагила восвояси
20 октября 2013, 11:15Общество
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Накануне в Свердловской области завершились оперативные мероприятия «Нелегал — 2013». Результатами почти 20-дневной работы стало выдворение 104 нелегалов со всей области и взыскание 300 тысяч рублей штрафов.
При этом конкретно из Нижнего Тагила домой отправились 26 мигрантов, но больше всего нарушителей оказалось в Екатеринбурге - 204 человека. Добавим, 300 тысяч рублей - это лишь сумма, которую уже удалось взыскать на данный момент, а общая цифра штрафов - 832 тысячи рублей.
Также по данным главка, совместно с другими ведомствами силовики выявили 535 нарушений миграционного законодательства.
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