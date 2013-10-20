26 нелегалов отправились из Нижнего Тагила восвояси

При этом конкретно из Нижнего Тагила домой отправились 26 мигрантов, но больше всего нарушителей оказалось в Екатеринбурге - 204 человека. Добавим, 300 тысяч рублей - это лишь сумма, которую уже удалось взыскать на данный момент, а общая цифра штрафов - 832 тысячи рублей.