Тагильчане, МУГИСО обязуется решить «бумажные» проблемы с предоставлением земли льготникам
20 октября 2013, 16:45Общество
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Накануне, по информации областного правительства, состоялся совет глав городов с участием представителей МУГИСО (министерство по управлению государственным имуществом). Решались вопросы по реализации комплекса мер о бесплатном предоставлении земли льготникам.
Проблема в том, что из-за проблем с разработкой градостроительной документации задерживаются работы предоставлению участков ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в ряде муниципалитетов, в том числе, в Нижнем Тагиле.
Представители МУГИСО озвучили решение помочь с бумажной волокитой для исполнения программы по формированию земельных участков в муниципалитетах в срок.
Стоит добавить, землеустроительные работы сделаны в Ирбите, Красноуфимске, Верхней Салде, ГО Белоярский и поселке Верхнее Дуброво. В стадии завершения находятся проекты сетей Камышлова.
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