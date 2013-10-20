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Тагильчане, МУГИСО обязуется решить «бумажные» проблемы с предоставлением земли льготникам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, МУГИСО обязуется решить «бумажные» проблемы с предоставлением земли льготникам

20 октября 2013, 16:45Общество
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