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В тагильском Свято-Троицком соборе новые святыни: мощи Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы (ФОТО)
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В тагильском Свято-Троицком соборе новые святыни: мощи Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы (ФОТО)

20 октября 2013, 10:35Общество
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