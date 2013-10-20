В тагильском Свято-Троицком соборе новые святыни: мощи Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы (ФОТО)

Перед святынями регулярно читаются акафисты, служатся молебны, а поклониться святыням можно в любое время работы собора. Напомним, Николай Чудотворец помогает путешественникам, всем, кто оказался в сложной ситуации, хоть семейной, хоть материальной, к нему обращаются и невинно обиженные. Анастасии Узорешительнице молятся об облегчении тягот тюремного заключения или плена. Также ей принято молиться об успешной беременности и родах.