В тагильском Свято-Троицком соборе новые святыни: мощи Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы (ФОТО)
Накануне в дар ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца и великомученицы Анастасии Узорешительницы преподнес Свято-Троицкому кафедральному собору епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
Перед святынями регулярно читаются акафисты, служатся молебны, а поклониться святыням можно в любое время работы собора. Напомним, Николай Чудотворец помогает путешественникам, всем, кто оказался в сложной ситуации, хоть семейной, хоть материальной, к нему обращаются и невинно обиженные. Анастасии Узорешительнице молятся об облегчении тягот тюремного заключения или плена. Также ей принято молиться об успешной беременности и родах.
Добавим, до 30 октября в соборе находятся мощи и икона блаженной Матроны Московской. Святая помогает людям в недуге, в болезни, рассказывается на сайте Свято-Троицкого собора в Нижнем Тагиле.
Итак, собор находится по адресу улица Трудовая, 6, остановка «Глобус» или «Тагилэнерго». Подробности можно узнать по телефону: 96-37-90.
Ковчег с мощами святых Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы.
© TagilCity.ru