300 млн рублей необходимы Нижнему Тагилу для развития спорта и подготовки спортсменов

19 октября глава Нижнего Тагила встретился с представителями управлений по развитию спорта и физкультуры и руководителями спортивных учреждений города. На повестке встречи стоял вопрос о развитии физкультуры и спорта в рамках исполнения поручений главы государства от 11 июня 2017 года.



Согласно информации, которую привели участники встречи, для того, чтобы организовать подготовку спортсменов на том уровне, который требует центральное руководство, Нижнему Тагиле необходимы расходы на спорт в размере 300 млн. рублей. Достичь такого уровня финансирования город сможет только к 2020 году.



Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, в ходе совещания обсудили вопрос строительства ФОК «Президентский-2» на месте бывшего военного города по улице Фрунзе. Также участники определили места для расположения футбольного поля в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В 2018 году стадион «Высокогорец» планируется привести в порядок.





Нижний Тагил готов реализовать поручения Президента Российской Федерации при обеспечении соответствующего финансирования со стороны региона, -- заявил Сергей Носов по итогам встречи