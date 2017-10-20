Новости Нижнего Тагила

Борец с коррупцией в Екатеринбурге заплатит 3 млн рублей за вымогательство взятки

20 октября 2017, 20:00Добавить новость
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В Екатеринбурге завершился суд над экс-полицейским, которого обвиняли в вымогательстве взятки.

Было установлено, что бывший полицейский вымогал 300 000 рублей у одного из предпринимателей Екатеринбурга. На момент преступления мужчина занимал должность оперуполномоченного в отделе по борьбе с коррупцией.

Сотруднику было поручено проверить предприятие на хищение денег путем мошенничества. Экс-полицейский обещал директору компании, что за эти деньги проведет проверку, то есть выполнит свою работу.

Часть денег - 30 000 рублей - предприниматель перечислил на банковский счет вымогателя, после чего было возбуждено уголовное дело. После проведения судебного заседания полицейскому было назначено наказание в виде уплаты штрафа в 3 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, пишет интернет-газета Znak.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что этот сотрудник и его руководитель были уволены еще в 2016 году. По его словам, сейчас продолжается работа по очищению гарнизона от нечистых на руку сотрудников.

 
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