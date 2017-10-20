Еда с плесенью подавалась учащимся в элитной гимназии в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Дети элитной гимназии в Екатеринбурге пожаловались родителям на то, что в столовой их кормят едой с плесенью.

Родители устроили собственную проверку в гимназии после жалоб детей. Побывав в столовой, они были шокированы: еда лежала прямо на полу, а молоко хранилось на улице. В помещении была полная антисанитария, по полу ползали тараканы, сообщает телеканал «Звезда».





Обеспокоенные родители запретили детям питаться в столовой и обратились за разъяснением к руководству. Директор учебного заведения Юлия Марченко утверждает, что в такой антисанитарии виновата организация общественного питания.





Она рассказала, что компания арендовала пищеблок и готовила еду для детей. Сейчас в столовой была проведена комплексная уборка.





Видео: телеканал «Звезда»