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Еда с плесенью подавалась учащимся в элитной гимназии в Екатеринбурге (ВИДЕО)

20 октября 2017, 16:00Добавить новость
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Дети элитной гимназии в Екатеринбурге пожаловались родителям на то, что в столовой их кормят едой с плесенью.

Родители устроили собственную проверку в гимназии после жалоб детей. Побывав в столовой, они были шокированы: еда лежала прямо на полу, а молоко хранилось на улице. В помещении была полная антисанитария, по полу ползали тараканы, сообщает телеканал «Звезда».

Обеспокоенные родители запретили детям питаться в столовой и обратились за разъяснением к руководству. Директор учебного заведения Юлия Марченко утверждает, что в такой антисанитарии виновата организация общественного питания.

Она рассказала, что компания арендовала пищеблок и готовила еду для детей. Сейчас в столовой была проведена комплексная уборка.

Видео: телеканал «Звезда»
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