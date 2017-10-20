Каждый новорожденный в России с 2018 года будет получать подарок от государства

Каждый новорожденный ребёнок в России в 2018 году сможет получить подарок от государства. Это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и всё то, что необходимо младенцу в первые месяцы после рождения. Подарок будет вручаться матери при выписке из роддома.



Как передают «Известия», подарки для новорожденных будут преимущественно отечественного производства. Такими мерами чиновники пытаются не только улучшить демографическую ситуацию, но и поддержать российского производителя.



Примечательно, что нет конкретных предложений по поводу того, как будет проходить процесс вручения подарков, и кто будет финансировать их закупку. В проекте указано, что средства на покупку подарков следует брать из региональных бюджетов.