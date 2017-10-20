Новости Нижнего Тагила

Каждый новорожденный в России с 2018 года будет получать подарок от государства

20 октября 2017, 22:50Добавить новость
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Минтруд предложил с 2018 года каждому новорожденному в России дарить подарок от государства. Предложение отражено в плане мероприятий Десятилетия детства до 2020 года.

Каждый новорожденный ребёнок в России в 2018 году сможет получить подарок от государства. Это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и всё то, что необходимо младенцу в первые месяцы после рождения. Подарок будет вручаться матери при выписке из роддома.

Как передают «Известия», подарки для новорожденных будут преимущественно отечественного производства. Такими мерами чиновники пытаются не только улучшить демографическую ситуацию, но и поддержать российского производителя.

Примечательно, что нет конкретных предложений по поводу того, как будет проходить процесс вручения подарков, и кто будет финансировать их закупку. В проекте указано, что средства на покупку подарков следует брать из региональных бюджетов.

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