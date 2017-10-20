Две платежки за одну услуги пришли пенсионерке из Каменска-Уральского

С пожилой жительницы Каменска-Уральского требовали деньги за уже оплаченные услуги ЖКХ.

Пенсионерка в августе 2011 года оплатила за отопление и горячую воду 3,7 тысяч рублей. Оплата шла в ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». Однако с июля 2011 года коммунальные услуги представляла уже другая организация – «Каменская теплоснабжающая компания».

Женщина не была уведомлена об этом. При этом ей не вернули денег, оплаченных за услуги ЖКХ. С 2011 года «Каменская теплоснабжающая компания» требовала с пенсионерки оплатить услуги второй раз.

Прокуратура в Каменске-Уральском провела по данному факту и выяснила, что «Свердловская теплоснабжающая компания» и «Каменская теплоснабжающая компания» являются филиалами другой оргазиации – ПАО «Т Плюс». Потому требовать деньги с пенсионерки за услуги второй раз было нарушением.

В августе 2017 года директору «Свердловского» филиала компании «Т Плюс» было вынесено представление. Таким образом, задолженность с пенсионерки была снята, пишет «Федерал Пресс».