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Новости Нижнего Тагила

Две платежки за одну услуги пришли пенсионерке из Каменска-Уральского

20 октября 2017, 11:15Добавить новость
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С пожилой жительницы Каменска-Уральского требовали деньги за уже оплаченные услуги ЖКХ.

Пенсионерка в августе 2011 года оплатила за отопление и горячую воду 3,7 тысяч рублей. Оплата шла в ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». Однако с июля 2011 года коммунальные услуги представляла уже другая организация – «Каменская теплоснабжающая компания».

 

Женщина не была уведомлена об этом. При этом ей не вернули денег, оплаченных за услуги ЖКХ. С 2011 года «Каменская теплоснабжающая компания» требовала с пенсионерки оплатить услуги второй раз.

 

Прокуратура в Каменске-Уральском провела по данному факту и выяснила, что «Свердловская теплоснабжающая компания» и «Каменская теплоснабжающая компания» являются филиалами другой оргазиации – ПАО «Т Плюс». Потому требовать деньги с пенсионерки за услуги второй раз было нарушением.

 

В августе 2017 года директору «Свердловского» филиала компании «Т Плюс» было вынесено представление. Таким образом, задолженность с пенсионерки была снята, пишет «Федерал Пресс».

 

 
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