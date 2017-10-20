| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Потерявшая в пожаре троих детей и мужа женщина не получила жилье в Верхнем Тагиле

20 октября 2017, 09:00Добавить новость
администрация,город,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область,смерть,Верхний Тагил,семья
4 марта 2016 года в Верхнем Тагиле произошла трагедия: трое детей и глава семьи Фоминых погибли в пожаре восьмиквартирного дома. Однако до сих потерявшая и семью, и жильё женщина не может получить квартиру.

В живых осталась только Александра Фомина, которую муж выбросил в окно, а сам отправился спасать детей – 8-летнюю Дашу, пятилетнего Максима и трехлетнего Витослава.

Сейчас женщина живет у знакомых, у родственников. Она рассказала, что все соседи, кроме неё, уже получили новое жилье.

В мэрии Верхнего Тагила пояснили, что ситуация затянулась из-за работы риелторов. Дело в том, что они предлагают горадминистрации аварийные квартиры, изношенностью более 30%.

 

На сегодняшний день заселены шесть семей пострадавших, остались двое, в том числе Фомина, которой положена однокомнатная квартира. На сайте закупок уже опубликован протокол о приобретении квартир. На следующей неделе пойдем смотреть предложенные варианты. Они в домах постройки конца девяностых годов, не старые и, должно быть, в хорошем состоянии. Если нас все устроит, то через две-три недели вопрос будет решен, -- пояснила начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Верхнего Тагила Наталья Кропотухина в разговоре с Ura.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржец погиб при пожаре в 5-этажном доме
8 октября, 09:00
0 2
Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле
4 сентября, 08:30
0 0
2
Свердловский полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля
8 августа, 09:30
7 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 100
Подписаться на новости