Потерявшая в пожаре троих детей и мужа женщина не получила жилье в Верхнем Тагиле

В живых осталась только Александра Фомина, которую муж выбросил в окно, а сам отправился спасать детей – 8-летнюю Дашу, пятилетнего Максима и трехлетнего Витослава.



Сейчас женщина живет у знакомых, у родственников. Она рассказала, что все соседи, кроме неё, уже получили новое жилье.



В мэрии Верхнего Тагила пояснили, что ситуация затянулась из-за работы риелторов. Дело в том, что они предлагают горадминистрации аварийные квартиры, изношенностью более 30%.

На сегодняшний день заселены шесть семей пострадавших, остались двое, в том числе Фомина, которой положена однокомнатная квартира. На сайте закупок уже опубликован протокол о приобретении квартир. На следующей неделе пойдем смотреть предложенные варианты. Они в домах постройки конца девяностых годов, не старые и, должно быть, в хорошем состоянии. Если нас все устроит, то через две-три недели вопрос будет решен, -- пояснила начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Верхнего Тагила Наталья Кропотухина в разговоре с Ura.ru.