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Новости Нижнего Тагила

Пятый обманутый пайщик ЖК «Кольцовский» умер в Екатеринбурге

20 октября 2017, 07:00Добавить новость
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На момент 19 октября в Екатеринбурге уже скончались пять обманутых пайщиков ЖК «Кольцовский», так и не дождавшихся своих квартир. Накануне стало известно о смерти Николая Скуратова, брата гендиректора известной авиакомпании.

Как рассказали «коллеги» умершего пайщика, ситуация с жильём на него очень повлияла. Он страдал от проблем с сердцем, а накануне скончался от инфаркта, пишет Ura.ru.

Знакомые отмечают, что, несмотря на родственные связи с крупным предпринимателем, добиться справедливости не удалось. Николай Скуратов на голодовки не выходил, однако всегда звонил и поддерживал активистов.

Интересно, что в день смерти пятого пайщика исполнилось 40 дней со дня ухода из жизни 57-летнего сотрудника ФСБ Сергея Шеланкова, также не дождавшегося жилья.

Добавим, ЖК «Кольцовский» не могут достроить с 2014 года из-за банкротства застройщика. После этого сроки окончания строительства несколько раз сдвигались.

 
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