Пятый обманутый пайщик ЖК «Кольцовский» умер в Екатеринбурге

Как рассказали «коллеги» умершего пайщика, ситуация с жильём на него очень повлияла. Он страдал от проблем с сердцем, а накануне скончался от инфаркта, пишет Ura.ru.



Знакомые отмечают, что, несмотря на родственные связи с крупным предпринимателем, добиться справедливости не удалось. Николай Скуратов на голодовки не выходил, однако всегда звонил и поддерживал активистов.



Интересно, что в день смерти пятого пайщика исполнилось 40 дней со дня ухода из жизни 57-летнего сотрудника ФСБ Сергея Шеланкова, также не дождавшегося жилья.



Добавим, ЖК «Кольцовский» не могут достроить с 2014 года из-за банкротства застройщика. После этого сроки окончания строительства несколько раз сдвигались.