Радиолюбитель из Екатеринбурга оставил своих соседей без телевидения (ФОТО)

Соседи подали в суд на жителя Екатеринбурга из-за его хобби.

Радиолюбитель установил на одном из домов по улице Бахчиванджи 4 антенны. Из-за нового оборудования остальные жильцы дома лишились телевидения - антенны создавали помехи для приема ТВ-сигнала.





Обиженные соседи неоднократно просили мужчину снять антенны, но он на их просьбы не реагировал. Тогда жильцы были вынуждены обратиться в суд. По решению Октябрьского суда Екатеринбурга нарушителя обязали демонтировать радио-мачты, пишет Е1.





Однако полностью выполнить постановление радиолюбитель не спешил: приставы провели проверку и выяснили, что он снял только 2 антенны. Нарушителя предупредили об административной ответственности, после чего он все же демонтировал оставшееся оборудование.





Фото: Е1