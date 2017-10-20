Новости Нижнего Тагила

Радиолюбитель из Екатеринбурга оставил своих соседей без телевидения (ФОТО)

20 октября 2017, 15:40Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,суд,радио,телевидение,хобби
Соседи подали в суд на жителя Екатеринбурга из-за его хобби.

Радиолюбитель установил на одном из домов по улице Бахчиванджи 4 антенны. Из-за нового оборудования остальные жильцы дома лишились телевидения - антенны создавали помехи для приема ТВ-сигнала.

Обиженные соседи неоднократно просили мужчину снять антенны, но он на их просьбы не реагировал. Тогда жильцы были вынуждены обратиться в суд. По решению Октябрьского суда Екатеринбурга нарушителя обязали демонтировать радио-мачты, пишет Е1.

Однако полностью выполнить постановление радиолюбитель не спешил: приставы провели проверку и выяснили, что он снял только 2 антенны. Нарушителя предупредили об административной ответственности, после чего он все же демонтировал оставшееся оборудование.

Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,суд,радио,телевидение,хобби

Фото: Е1

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