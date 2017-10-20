«Там постоянно избивают людей»: бывшие полицейские о кровавых методах работы ОП № 17 в Нижнем Тагиле

О силовых методах работы в отделении полиции №17 Нижнего Тагила рассказали бывшие полицейские. Избитых людей в наручниках видели и жители города, которым по разным причинам приходилось бывать в ОП на Тельмана,40.

Редакция TagilCity.ru продолжила расследование истории, когда, по версии сестры, в отделении полиции №17 полицейские избивали задержанного жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. Мужчина скончался в больнице от полученных травм головы. На теле тагильчанина сестра обнаружила многочисленные следы побоев, а одежда Станислава, которую ей отдали в больнице, была пропитана кровью.

О силовых методах работы в 17-ом отделении тагильской полиции редакции TagilCity.ru рассказали бывшие сотрудники этого отдела, а также горожанами, которым когда-либо приходилось бывать на Тельмана, 40. Многие из них, по понятным причинам, предпочли остаться анонимами



Со слов сотрудников, они догадываются, что на самом деле могло произойти с задержанным Головко в конце сентября. Они тоже не верят в официальную версию о том, что во время допроса у мужчины начались галлюцинации и он сам себя истязал.

Сразу было понятно, что в конце сентября мужчина не сам себя покалечил. Он, конечно, тоже не подарок, вел себя борзо. Сотрудники решили его «успокоить» и не могли остановиться, видимо. Слухи ходят, что свои постарались. Знаю, что сотрудники и в больницу ездили, куда отвезли избитого, там пытались договариваться с медиками, -- рассказал свою версию тагильчанин.

Бывшие полицейские рассказывают, что этот отдел полиции в Дзержинском районе города издавна славился «беспределом». Многие из них связывают это с тем персоналом, который работает в ОП.

Этот отдел всегда славился отморозками, там все время происходили какие-то кровавые истории, когда на допросе какой-нибудь опер «перестарается». Туда в свое время набрали много сотрудников, служивших ранее в горячих точках. Они практически все либо пили, либо были слишком нервные. На моей памяти, ни в одном отделе полиции не было такой жести, как на Тельмана. Именно в этом ОП часто происходили разбирательства по поводу превышения должностных полномочий, -- поделился мнением отставной полицейский.

Свидетелями кровавых допросов в семнадцатом отделении иногда становились простые граждане. Сотрудники службы взыскания были шокированы происходящим и тем, что избиение используется как одна из обычных составляющих допроса.

Как-то заехали на Тельмана, 40 по работе, идем по коридору – открыт кабинет, на полу лежит мужик весь в крови и в наручниках. Мы были в шоке. Во-первых, навеяло 90-ми, и то, что всё это мы увидели в полиции. В полиции! Во-вторых, все было на виду, как будто так и должно быть. Видимо, у них там так принято, нормой считается, раз всё в открытую происходит, -- сообщил житель Нижнего Тагила.

Жалобы на ОП 17 поступают и от граждан, которые недовольны бездействием правоохранительных органов.





Неоднократно писала заявления, просила помощи. Уголовное дело не возбуждали, хотя я сама лично все документы и улики нашла и предоставила. Выяснилось, что подозреваемый Ч. – бывший сотрудник этого отделения. Его просто покрывают. Он, в свою очередь, даже не скрывает, что ему нечего бояться. Сразу все встало на свои места, все стало понятно, правды не найти. Только отчаянье, -- рассказала свою историю жительница Вагонки.

У меня не хотели принимать заявление, когда я сказала, кого подозреваю. Подозревала бывшего сотрудника Ч., который, еще когда работал, соблюдением закона не отличался. И наркотой приторговывал, и вымогал. Только ничего ему за это не было, -- поделилась другая тагильчанка.

Станислав Головко умер в конце сентября, однако, спустя почти месяц, новых подробностей о ходе расследования не дают ни официальные представители полиции города и области, ни следственный комитет. Все беседы прессы с представителями правоохранительных органов заканчиваются сухими фразами: «ведется работа».

Напомним, по рассказу сестры избитого, в записи журнала задержанных изначально стояло, что тяжкие телесные повреждения мужчина нанес себе сам. Однако после огласки истории в СМИ правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий». По версии следствия, как сообщают СМИ, с 27 по 30 сентября 2017 года задержанного избивал неустановленный сотрудник полиции.