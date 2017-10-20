Тысячи жителей Невьянска до сих пор остаются без отопления из-за ремонта

Активисты уверены, что ремонт следовало сделать еще летом, однако по какой-то причине этот вопрос откладывался. Помимо десятков жилых домов без тепла сидят школа, детский сад и детский дом.



Правительство региона выделило городу средства на замену коммуникаций, однако срок подключения – 15 октября – истёк несколько дней назад, пишет Regnum. Обещают, что 20 октября замена труб будет завершена.



Местные жители сообщают, что накануне работы начали вести в авральном режиме. В связи с необходимыми проверочными мероприятиями окончательное подключение к теплу произойдет лишь к 22 октября.