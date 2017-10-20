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Новости Нижнего Тагила

Тысячи жителей Невьянска до сих пор остаются без отопления из-за ремонта

20 октября 2017, 08:30Добавить новость
город,жкх,ремонт,Россия,Свердловская область,Невьянск,отопление
Несколько тысяч жителей Невьянска до сих пор находятся без отопления. Причиной тому являются ремонтные работы на теплотрассе.

Активисты уверены, что ремонт следовало сделать еще летом, однако по какой-то причине этот вопрос откладывался. Помимо десятков жилых домов без тепла сидят школа, детский сад и детский дом.

Правительство региона выделило городу средства на замену коммуникаций, однако срок подключения – 15 октября – истёк несколько дней назад, пишет Regnum. Обещают, что 20 октября замена труб будет завершена.

Местные жители сообщают, что накануне работы начали вести в авральном режиме. В связи с необходимыми проверочными мероприятиями окончательное подключение к теплу произойдет лишь к 22 октября.

 
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