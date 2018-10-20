Более 100 тысяч россиян примут участие в конкурсе «Лидеры России»

«Лидеры России» – это проект, запущенный по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

По заказу Экспертного института социальных исследований Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей России для того, чтобы выяснить отношение граждан к проведению конкурса «Лидеры России. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно опросу, проведение «Лидеров России» одобряют 82% жителей, не поддерживают – 11%. По мнению 51% участников голосования, победители конкурса будут определены объективно и честно.

58% респондентов полагают, что жители столицы вероятнее всего одержат победу. 4% граждан утверждают, что победит выходец из села или маленького города. 35% опрошенных ответили, что шансы равны у всех вне зависимости от места жительства.

31% россиян считают, что победит молодой участник, 12% – человек старшего возраста, 51% опрошенных уверены, что шанс есть у всех.

Около 80% опрошенных, которые ранее слышали о проведении конкурса, утверждают, что «Лидеры России» способствуют профессиональному развитию конкурсантов, еще (% уверены в обратном. 79% россиян заявили, что конкурс будет способствовать быстрому продвижению участников по карьерной лестнице, 9% - так не считают.

Максимальный размер погрешности по данной выборке составляет менее 2,5%.