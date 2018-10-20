Эдуард Россель поддержал идею назвать екатеринбургский Кольцово своим именем
Сегодня, 12:40ОбществоФото: РИА «Новости»
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Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель не против, чтобы екатеринбургский аэропорт Кольцово назвали в его честь.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам бывшего губернатора, он имеет непосредственное отношение к строительству аэропорта, поэтому не будет возражать, если Кольцово дадут его имя.
Как пишет издание «Говорит Москва», также Эдуард Россель отметил, что обычно имена присваиваются уже после того, как человек умер, однако он «против воли народа возражать не будет».
Голосование в рамках проекта «Великие имена России» начнется 22 октября.
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