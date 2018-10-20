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Эдуард Россель поддержал идею назвать екатеринбургский Кольцово своим именем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эдуард Россель поддержал идею назвать екатеринбургский Кольцово своим именем

Сегодня, 12:40ОбществоФото: РИА «Новости»
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