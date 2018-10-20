Эдуард Россель поддержал идею назвать екатеринбургский Кольцово своим именем

По словам бывшего губернатора, он имеет непосредственное отношение к строительству аэропорта, поэтому не будет возражать, если Кольцово дадут его имя.

Как пишет издание «Говорит Москва», также Эдуард Россель отметил, что обычно имена присваиваются уже после того, как человек умер, однако он «против воли народа возражать не будет».