Подозреваемый в избиении Максима Червоткина полицейский задержан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:46ОбществоФото: АН «Между строк»
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19 октября оперуполномоченный ОП №21 Анатолий Леонов, подозреваемый в избиении Максима Червоткина, отправлен в СИЗО.
Сюжеты: Нижний Тагил
В начале октября житель Нижнего Тагила Максим Червоткин обратился в Следственный Комитет с заявлением о том, что его избили сотрудники отдела полиции №21.
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СК направил в Ленинский районный суд ходатайство о заключении под стражу подозреваемого по данному делу, чтобы он не смог оказать давление на свидетелей и потерпевшего и тем самым воспрепятствовать расследованию.
19 октября оперуполномоченный ОП №21 Анатолий Леонов был задержан и отправлен в СИЗО, где он будет находиться до 9 декабря.
Также в ходе проверки выяснилось, что сервер с записями с камер видеонаблюдения в вышеупомянутом отделе полиции поврежден, и изъятие записи с моментом, когда в отделе находился Максим Червоткин, невозможно, сообщает АН «Между строк».
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