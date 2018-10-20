Подозреваемый в избиении Максима Червоткина полицейский задержан в Нижнем Тагиле

В начале октября житель Нижнего Тагила Максим Червоткин обратился в Следственный Комитет с заявлением о том, что его избили сотрудники отдела полиции №21.

СК направил в Ленинский районный суд ходатайство о заключении под стражу подозреваемого по данному делу, чтобы он не смог оказать давление на свидетелей и потерпевшего и тем самым воспрепятствовать расследованию.

19 октября оперуполномоченный ОП №21 Анатолий Леонов был задержан и отправлен в СИЗО, где он будет находиться до 9 декабря.