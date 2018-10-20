Стоимость 20 яхт российских олигархов превышает стоимость ВМФ России
Не секрет, что российские олигархи любят дорогие яхты большого водоизмещения и оснащённые всем необходимым. Специалисты подсчитали стоимость игрушек отечественных миллиардеров и обнаружили, что она превышает стоимость содержания военно-морского флота России.
Оснащение яхт олигархов мощными энергетическими системами, прочной бронёй, военными радарами, подлодками и даже площадками для вертолётов делает их дороже боевых кораблей, стоящих на вооружении ВМФ России. К соответствующему выводу пришла редакция журнала «Военное обозрение», проанализировав плавательные средства 20-ти российских миллиардеров, сообщают «Новые Известия».
Например, яхта совладельца «ЕВРАЗ НТМК» Романа Абрамовича «Eclipse» стоит 1 млрд 200 млн долларов и оснащена буквально всем, в том числе и системой противоракетной защиты, которую поставила одна из французских компаний.
На яхте Алишера Усманова «Dilbar» мощность энергетической установки примерно равно мощности одного энергоблока плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» и вдвое превышает мощность ракетного крейсера «Орлан».
Водоизмещение судна «Sailing Yacht A», принадлежащего Андрею Мельниченко, больше знаменитых барков «Седов» и «Крузенштерн», вместе взятых. В списке «Военного обозрения» находится и яхта «Galactica», ранее принадлежавшая президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Судно может развивать скорость в 30 узлов даже несмотря на жесточайший шторм в море.
В последнее время у олигархов возникло новое развлечение, связанное с плавучими домами и крепостями – корабли поддержки. Они представляют собой отдельные платформы, на которых размещаются мини-подводные лодки, запасные вертолёты, топливо и другие нужные вещи. Это позволяет бороздить морские просторы на протяжении длительного времени, лишь изредка приближаясь к берегу.