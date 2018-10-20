Стоимость 20 яхт российских олигархов превышает стоимость ВМФ России

Оснащение яхт олигархов мощными энергетическими системами, прочной бронёй, военными радарами, подлодками и даже площадками для вертолётов делает их дороже боевых кораблей, стоящих на вооружении ВМФ России. К соответствующему выводу пришла редакция журнала «Военное обозрение», проанализировав плавательные средства 20-ти российских миллиардеров, сообщают «Новые Известия».

Например, яхта совладельца «ЕВРАЗ НТМК» Романа Абрамовича «Eclipse» стоит 1 млрд 200 млн долларов и оснащена буквально всем, в том числе и системой противоракетной защиты, которую поставила одна из французских компаний.

Яхта «Eclipse» Фото: Записки инвестора, https://vse-dengy.ru/

На яхте Алишера Усманова «Dilbar» мощность энергетической установки примерно равно мощности одного энергоблока плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» и вдвое превышает мощность ракетного крейсера «Орлан».

Яхта «Dilbar» Фото: Hello Monaco, https://www.hellomonaco.com

Водоизмещение судна «Sailing Yacht A», принадлежащего Андрею Мельниченко, больше знаменитых барков «Седов» и «Крузенштерн», вместе взятых. В списке «Военного обозрения» находится и яхта «Galactica», ранее принадлежавшая президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Судно может развивать скорость в 30 узлов даже несмотря на жесточайший шторм в море.

Яхта «Galactica» Фото: Forbes, http://www.forbes.ru/