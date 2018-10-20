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Стоимость 20 яхт российских олигархов превышает стоимость ВМФ России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость 20 яхт российских олигархов превышает стоимость ВМФ России

Сегодня, 12:00ОбществоФото: Яхта Лазурного берега Франции/ http://yachta.us
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