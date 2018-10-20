Территории двух кладбищ в Нижнем Тагиле будут расширены

Как рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Владимир Юрченко, на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на реконструкцию кладбищ. Общая стоимость строительства на кладбище «Центральном» составит 121 млн рублей.

Работы будут проходить поэтапно, первым и вторым этапом предусмотрено строительство кладбища по смешанному типу захоронения, который включает традиционные могилы, 157 мест под почетные захоронения, 29 колумбарных стенок.

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По словам Владимира Юрченко, ежегодно в среднем умирают четыре тысячи тагильчан. Выделенных земель хватит на 50 лет. К тому же, большинство горожан выбирают кремацию.