Российские банки начнут проверять номера телефонов клиентов

Законопроект был принят в первом чтении, а в ноябре его рассмотрят во втором.

Если правительство примет закон, банки станут в обязательном порядке проверять, оформлен ли номер телефона на паспортные данные клиента, как часто он им пользуется, а также менялось ли мобильное устройство.