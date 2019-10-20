Российские банки начнут проверять номера телефонов клиентов

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Российское правительство предложило обязать банки проверять клиентов по номеру телефона, сообщают «Известия».
Законопроект был принят в первом чтении, а в ноябре его рассмотрят во втором.
Если правительство примет закон, банки станут в обязательном порядке проверять, оформлен ли номер телефона на паспортные данные клиента, как часто он им пользуется, а также менялось ли мобильное устройство.
В Госдуме пояснили, что такая мера позволит избавиться от звонков коллекторов по чужим долгам, а также усложнит кражу средств со счетов клиентов.
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