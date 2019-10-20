Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

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В Пенсионном фонде рассказали, что россияне могут выйти на пенсию раньше положенного, если не могут устроиться на работу, сообщает «Российская газета».
Для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста, нужно получить в центре занятости подтверждение о невозможности трудоустройства.
Как рассказали в ПФР, на 1 июля 2019 года за подобным подтверждением обратились 23,5 тысяч человек.
Напомним, что в 2019 и 2020 годах женщины выходят на пенсию в 55,5 года, мужчины — в 60,5 года.
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