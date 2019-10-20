Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста, нужно получить в центре занятости подтверждение о невозможности трудоустройства.

Как рассказали в ПФР, на 1 июля 2019 года за подобным подтверждением обратились 23,5 тысяч человек.