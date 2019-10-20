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Следственный комитет назвал возможную причину прорыва дамбы в Красноярском крае
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Следственный комитет назвал возможную причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Сегодня, 13:35ОбществоФото: СУ СК РФ
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