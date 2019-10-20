Следственный комитет назвал возможную причину прорыва дамбы в Красноярском крае
Сегодня, 13:35ОбществоФото: СУ СК РФ
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В следственном комитете назвали предполагаемую причину прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что причиной прорыва мог послужить износ тела плотины, однако в СК считают, что прорыв дамбы мог произойти из-за нарушения при проведении золотодобывающих работ.
Как сообщили в СК, директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны для допроса.
Дамба разрушилась 19 октября. Погибли 15 человек, 14 – госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
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