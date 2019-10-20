Участник митинга в Москве будет отбывать наказание в колонии Нижнего Тагила
Сегодня, 11:22ОбществоФото: pixabay
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Участник несанкционированного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в московскую думу Кирилл Жуков будет отбывать наказание в колонии Нижнего Тагила. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Сюжеты: Нижний Тагил
Адвокат Жукова рассказала, что его этапируют в колонию № 13 для бывших правоохранителей, так как он ранее служил в Росгвардии.
Как пишут «Новые известия», машиниста метро Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что он во время несанкционированного митинга в Москве пытался сорвать шлем со стоявшего в оцеплении сотрудника Росгвардии. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.
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