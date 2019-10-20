В Екатеринбурге на картах города появилась "новая" станция метро
Сегодня, 20:01ОбществоФото: pixabay.com
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Карты Google показывают в Екатеринбурге не девять станций, а десять. «Новая» называется «Посадская». Она «находится» на Посадской, 34, сообщает E1.
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Несуществующую станцию метро на карте заметили пользователи. Кто-то из них потребовал убрать ложную информацию, а некоторые считают, что Google теперь обязан строить новую.
Если сделали отметку метро, так стройте! Кого ждать? пишет один из пользователей.
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"Новая" станция метро Посадская
Фото: e1.ru
А кто-то уже нашел объяснение появлению отметки.
Это, видимо, отсылка к книге «Метро 2033: Ниже Ада». Круто, конечно, но портит навигацию, так как вводит в заблуждение людей, которые ищут станции метро, написал Александр Костевский.
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