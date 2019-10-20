В Екатеринбурге на картах города появилась "новая" станция метро

Несуществующую станцию метро на карте заметили пользователи. Кто-то из них потребовал убрать ложную информацию, а некоторые считают, что Google теперь обязан строить новую.

Если сделали отметку метро, так стройте! Кого ждать? пишет один из пользователей.

"Новая" станция метро Посадская Фото: e1.ru

А кто-то уже нашел объяснение появлению отметки.