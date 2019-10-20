В Нижнем Тагиле на улице Нижняя Черепанова открыли дворовую территорию после ремонта
Сегодня на улице Нижняя Черепанова в Нижнем Тагиле открыли дворовую территорию после ремонта. На праздновании присутствовал мэр города Владислав Пинаев и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, сообщает пресс-служба администрации города.
Во дворе положили новый асфальт, сделали лестницы, восстановили проезды, обустроили парковки и зоны для пешеходов, а также смонтировали спортивную площадку со специальным покрытием для игры в футбол и волейбол.
Владислав Пинаев отметил, что двор стал таким в результате совместной работы правительства области, администрации города, подрядных организаций и самих жителей. Также он поблагодарил последних за активное участие в разработке проекта и озеленении двора.
Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в области третий год. С каждым разом объекты благоустройства становятся все более интересными. Технические решения, найденные проектной организацией, для обустройства такого большого и сложного по рельефу участка вызывают огромное уважение, считает Николай Смирнов.
Также региональный министр отметил, что в будущем году в Нижнем Тагиле будет сделано еще больше объектов.
За счет экономии средств городу будет выделены деньги на начало благоустройства еще одного двора и общественной территории, работы по которым будут завершены в следующем году, пообещал он.