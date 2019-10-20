В Нижнем Тагиле после реконструкции открылся Пионерский сквер

Реконструкция сквера проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В мероприятии принял участие глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Общественная территория находится в центре Дзержинского района, между проспектом Вагоностроителей и улицей Ильича. В обновленном сквере появились современные игровые и спортивные комплексы, а также по просьбе жителей города восстановлен фонтан.

Отрадно видеть, как преображается город. Сквер снова наполнился жизнью, светом, радостными детскими голосами. Он снова стал ухоженным и нарядным местом семейного отдыха и одной из самых востребованных площадок для проведения районных и общегородских мероприятий,сказал председатель совета ветеранов Дзержинского района Сергей Анфимович Кузнецов.

В честь открытия в сквере прошел турнир по мини-футболу, показательные выступления по уличной атлетике и концертная программа.

Владислав Пинаев отметил, что программа благоустройства будет продолжаться и в 2020 году.