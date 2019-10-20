В Нижнем Тагиле трамваи переходят на зимнее расписание

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В связи с ухудшением погодных условий МУП «Тагильский трамвай» досрочно переходит на зимнее расписание движения, сообщается на странице Вконтакте «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
Новый график начнет действовать с 21 октября.
Расписание на будние дни уже опубликовано, а на выходные появится в ближайшие дни. Утренние дежурные поезда, курсирующие с 3:40 до 5:40 по основным направлениям, продолжат движение по старому графику.
Посмотреть новое расписание по каждому из маршрутов можно на официальном сайте МУР «Тагильский трамвай» — http://tagiltram.ru/map.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей