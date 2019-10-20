В Свердловской области на 15% увеличился поток туристов

За шесть месяцев 2019 года Свердловскую область посетили 785,7 тысяч туристов. По сравнению с прошлым годом поток туристов, приехавших в регион, вырос на 15%, сообщает департамент информполитики.
Как рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, Свердловская область находится в первой десятке Национального туристического рейтинга. На Свердловскую область приходится 60% от общего объема услуг по туризму по УрФО. По итогам 2018 года регион занял второе место в России по объему туристских услуг.
Казакова отметила, что одним из основных направлений в развитии туризма является повышение его доступности для детей.
На данный момент перечень доступных экскурсионных маршрутов для школьников расширен с 33 до 66. Важно, что точкой старта является не только Екатеринбург, но и другие города: Каменск-Уральский, Новоуральск, Нижний Тагил и Невьянск, рассказала Виктория Казакова.
Более 14 тысячам детей удалось посетить 457 туров, организованных в рамках проекта.