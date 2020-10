Астрологи предсказывают некоторым знакам зодиака новые увлечения 21 октября

Некоторым знакам зодиака предстоят новые увлечения 21 октября, а других будет очень сложно утомить.

Овен Сложный день для овнов. Больше всего неприятностей выдастся на первую половину дня. Если будете постараться решить проблемы побыстрее, то усугубите ситуацию. Лучше наберитесь терпения и ожидайте благоприятного момента. Во второй половине дня вероятно получение приятных известий. Вы можете встретить старых знакомых и получить от них приглашение на совместное мероприятие. Присмотритесь к новым видам спорта, которыми никогда не занимались, возможно вы обретете новое увлечение. Телец День пройдет в постоянном напряжении. Вас ожидает много разнообразных событий. В какой-то момент вам может показаться, что ситуация благоприятная, однако, не спешите принимать поспешных решений. Есть риск ошибки, которую будет проблематично исправить. Сосредоточиться будет нелегко, но при желании, у вас получится справиться с текущей работой. Можете заняться физическими упражнениями или посетить тренажерный зал. Вечер проведите в компании вашей второй половинки. В этот день от вас потребуют много внимания. Близнецы Близнецов ожидают хорошие результаты в деловом и личном общении. Рекомендуется проводить как можно больше встреч и переговоров с деловыми партнерами. Уделите внимание и рабочему коллективу. У вас получится сплотить коллег для плодотворной работы над общим проектом. Ваше рвение оценит начальство и может выписать вам солидную премию. Воздержитесь от водных процедур, посещения бассейнов и саун. Вечер можете уделить домашним делам. Рак Непростой день для представителей знака. Вы будете допускать ошибки и это негативно скажется на вашем настроении. Из-за этого после обеда вы начнете переживать по мелочам. Постарайтесь сосредоточиться и отнестись к задачам без эмоциональной составляющей. Не ленитесь и проявите настойчивость чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Не рекомендуется проводить деловые встречи и переговоры. Физические упражнения противопоказаны. Вечер лучше провести в кругу семьи или за романтической встречей. Лев Львов ожидает отличный день. Каждое событие этого дня благоприятно скажется на вашем настроении и энтузиазме. Вероятные приятные новости уже с утра. Вы откроете в себе способность к убеждению, благодаря которой сможете сводить на нет любые конфликтные ситуации. Ваше самочувствие не подведет вас. Организм крепок и полон сил. Если появится легкое недомогание не спешите обращаться к врачам. В отношениях со второй половинкой будет преобладать равновесие и покой. Дева У дев не будет особых проблем, но следует побольше доверять окружению. Часто вы отвергаете советы, которые могут принести вам пользу. Не возлагайте все ваши обязанности на других, доверьтесь интуиции и постарайтесь открыться для конструктивных советов. Неприятности могут начаться в отношениях с вашей второй половинкой. Возникнет ситуация, на решение которой вам придется направить все ваши силы. Старания будет оценены и партнер почувствует, что вы являетесь для него надежной опорой. Весы Вас будет невозможно утомить в этот день. Энергия переполнит вас через край. Направьте её в нужное русло в решении рабочих вопросов и результат превысит все ваши ожидания. Можете смело браться за самые сложные проекты. Хорошее время для перемен в облике. Удачными будут даже самые невероятные ваши задумки. Посетите косметический салон или парикмахерскую. Результат вас приятно удивит. Займитесь командным видом спорта в компании друзей. Вечер можно продолжить в развлекательном заведении. Скорпион Не очень приятный день для скорпионов. Вас будут раздражать оплошности коллег, а свои вы предпочтете не заметить. Не вступайте в конфликты, не критикуйте и не спорьте. Иначе подорвете свою репутацию над которой работали долгое время. Категорически не рекомендуются деловые встречи и переговоры. Уделите свое внимание текущей работе и подведению итогов. Можно заняться подсчетами и запланировать свой бюджет. Однако, от крупных покупок лучше воздержаться. Пригласите вашу вторую половинку на романтический ужин. От вас давно ждут проявления ваших эмоций, и такая встреча укрепит союз. Стрелец Вам придется крутиться и импровизировать. Решить что-либо обычным подходом часто не будет представляться возможным. Ваша смекалка вас не подведет, и вы выдержите необычный и напряжённый ритм, но очень сильно устанете. Ваше самочувствие ухудшится, поэтому не стоит нагружать организм физически. Лучше посетите расслабляющие процедуры. Можете посетить массажиста. В отношениях от вас будут ожидать чего-то нового. Стоит поэкспериментировать и найти новые точки соприкосновения с вашим партнером. Козерог Спокойный день для представителей знака. Неожиданностей не избежать, но их будет немного и ваши планы не нарушат. В любой нестандартной ситуации у вас получится быстро найти верное решение. Иногда даже шутка станет причиной разрешения проблемы. Будьте осторожны при подсчетах и работе с финансами. Есть риск ошибиться и понести материальные потери. Из-за стресса ваша нервная система будет на пределе. Вам следует пересмотреть режим сна и хорошо отдохнуть. Запланируйте совместную поездку с друзьями и близкими для отдыха за городом. Водолей Эмоциональный день. Преимущественно вы будете радоваться, но не без небольших огорчений. Лучше сосредоточиться на ежедневной рутинной работе. День не подходит для карьерных достижений. Можете пройтись по магазинам для совершения плановых покупок, в том числе крупных. Не исключены удачные приобретения. Вечером вас может ожидать неожиданная встреча или приятные новости. Постарайтесь провести время в приятной компании и побольше общаться с новыми людьми. Рыбы Неблагоприятный день. Утром не принимайте важных решений и не совершайте финансовых операций. Лучше всего заняться либо составлением плана, либо текущей несложной работой. Коллеги почувствуют ваше состояние. Недоброжелатели могут попытаться воспользоваться слабиной. Доверьтесь интуиции и не поддавайтесь на провокации. Можно заняться физическими упражнениями. Подойдет ваш любимый вид спорта. Вечером рекомендуются любые процедуры, связанные с водой.

