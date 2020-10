Бывшая пациентка «Уктусского пансионата» рассказала о насильно сделанном аборте

Бывшая пациентка «Уктусского пансионата» рассказала о том, что ей насильно сделали аборт. Об этом она сообщила на видео, опубликованном на Telegram-канале RT на русском.

По ее словам, в учреждении гинеколог во время осмотра также принуждал ее к стерилизации. Она рассказала, что врач приходил раз в год. Как-то приходил мужчина, и он спрашивает: «У вас что, спираль или стерилизация?» Я говорю: «У меня спираль». Он говорит: «А зачем тебе спираль? Давай стерилизацию»,говорит женщина. Также она рассказала, что беременность насильно прервали ей в Краснотурьинске. По ее словам, врач сказала, что ей ребенка не дадут, так как она умственно отсталая, однако женщина не хотела делать аборт. Пациентку привезли в больницу, дали успокоительные таблетки и провели операцию насильно. Напомним, одна из пациенток «Уктусского пансионата» записала видео, на котором рассказала о десяти случаях принудительной стерилизации в учреждении. Сейчас этим делом занимаются полиция, Министерство социальной политики Свердловской области, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в связи данной информацией направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ. Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за принудительной стерилизации женщин на Урале

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter