Эксперт отметил политические ловушки Ставрополя в игре «Дебатла» с Казанью

Команда Казани в ней оказалась сильнее Ставрополя в дискуссии о том, нужно ли вкладываться в профессиональный спорт. Первые отстаивали мнение, что профессионалы своими успехами мотивируют обычных людей к занятиям спортом, вторые защищали позицию, что главное массовость, а не красивая картинка на экране.