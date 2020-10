19 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании программы по снижению уровня бедности в регионе.

В документе указывается, что программа «Снижение уровня бедности в Свердловской области на период до 2030 года» должна быть разработана в срок до 1 июня 2021 года Министерством соцполитики региона. Контроль за исполнением губернатор возложил на своего заместителя Павла Крекова. Напомни, Минтруда России сообщило о 20 миллионах граждан страны, находящихся за чертой бедности. В Минтруде бедными назвали 20 миллионов россиян

