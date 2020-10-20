Глава Тувы поблагодарил «Россети» за быстрое включение электроэнергии в регионе

“Включили! Молодцы энергетики, за короткий срок справились”, - написал глава региона. Он также обратился ко всем аварийным службам с просьбой проверить готовность к оперативному реагированию на внештатные ситуации, чтобы быть готовым ко всему во время сезона холодов.