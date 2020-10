Глава Тувы поблагодарил «Россети» за быстрое включение электроэнергии в регионе

Сегодня, 20 октября, в 12:18 (08:18 мск) в Республике Тыва сработала защитная автоматическая система отключения одной из линий 220 кВ. За 1 час 11 минут специалисты «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири смогли полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии.

Как сообщает new khakassia.online, пока шли восстановительные работы, социально значимые учреждения региона питались от дополнительных источников электроэнергии. Сейчас бригады энергетиков филиала “Россетей” продолжают вести работы на месте отключения. Губернатор Тывы Шолбан Кара-Оол поблагодарил компанию за оперативность в своих соцсетях. “Включили! Молодцы энергетики, за короткий срок справились”, - написал глава региона. Он также обратился ко всем аварийным службам с просьбой проверить готовность к оперативному реагированию на внештатные ситуации, чтобы быть готовым ко всему во время сезона холодов.

