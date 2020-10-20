Глава Тувы поблагодарил «Россети» за быстрое включение электроэнергии в регионе

Как сообщает new khakassia.online, пока шли восстановительные работы, социально значимые учреждения региона питались от дополнительных источников электроэнергии. Сейчас бригады энергетиков филиала “Россетей” продолжают вести работы на месте отключения.
Губернатор Тывы Шолбан Кара-Оол поблагодарил компанию за оперативность в своих соцсетях.
“Включили! Молодцы энергетики, за короткий срок справились”, - написал глава региона. Он также обратился ко всем аварийным службам с просьбой проверить готовность к оперативному реагированию на внештатные ситуации, чтобы быть готовым ко всему во время сезона холодов.