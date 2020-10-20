Контракт на капремонт домов в Нижнем Тагиле снова получил «Стройкомплекс»

Компания стала единственным участником электронных торгов, контракт заключили на сумму 106,5 млн рублей. «Стройкомплекс» обновляет жилой фонд Нижнего Тагила последние пять лет.
Планируется отремонтировать четыре дома в Дзержинском районе (проспект Вагоностроителей, 21, Дзержинского, 34 и Ленинградский проспект, 59 и 71). Также обновят дом на Вогульской, 58, на Гвардейской, 4 и Учительской, 28.
Ремонт дома на проспекте Строителей, 10/15 обойдется дороже всего, смета составлена почти на 33 млн рублей. Там починят систему теплоснабжения, крышу и чердак.
В остальных зданиях также будут ремонтировать кровлю и чердаки, в некоторых домах заменят системы водоснабжения, электроснабжения и отреставрируют фасады.
Все работы подрядчик должен завершить до 24 декабря 2021.
В этом году в Нижнем Тагиле в программу капремонта попали 44 дома, контракт заключён на 333,5 млн рублей. Большая часть зданий уже отремонтирована.
Напомним, правительство Свердловской области утвердило план капитального ремонта в многоквартирных домах на 2021–2023 годы, за это время будет отремонтировано 3662 дома.