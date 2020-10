Минфин предложил сократить 100 тысяч армейских должностей

Министерство финансов РФ направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, в котором предложило варианты оптимизации расходов, сообщают «Новые известия».

Одна из инициатив ведомства — сокращение штата военнослужащих на 10%, ликвидировать предлагают порядка ста тысяч должностей. В Минфине указывают, что осуществить эту меру можно за счет свободных вакансий, а также с помощью перевода на гражданскую службу тех, кто напрямую не связан с выполнением боевых задач (медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики). Кроме того, в ведомстве предлагают экономить путем увеличения сроков использования вещевого имущества, либо заменять его денежной компенсацией. В Минфине считают, что контрактников нужно обеспечивать питанием только в полевых выходах и на боевом дежурстве. Также реформа включает предложение об отказе от ежегодной индексации военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличении выслуги с 20 лет до 25. Также предлагают увеличить срок службы, необходимый для получения военного ипотечного счета: до пяти лет для офицеров и до восьми лет для контрактников.

