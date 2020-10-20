Минфин предложил сократить 100 тысяч армейских должностей

Минфин предложил сократить 100 тысяч армейских должностей

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министерство финансов РФ направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, в котором предложило варианты оптимизации расходов, сообщают «Новые известия».

Одна из инициатив ведомства — сокращение штата военнослужащих на 10%, ликвидировать предлагают порядка ста тысяч должностей.

В Минфине указывают, что осуществить эту меру можно за счет свободных вакансий, а также с помощью перевода на гражданскую службу тех, кто напрямую не связан с выполнением боевых задач (медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики).

Кроме того, в ведомстве предлагают экономить путем увеличения сроков использования вещевого имущества, либо заменять его денежной компенсацией. В Минфине считают, что контрактников нужно обеспечивать питанием только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Также реформа включает предложение об отказе от ежегодной индексации военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличении выслуги с 20 лет до 25.

Также предлагают увеличить срок службы, необходимый для получения военного ипотечного счета: до пяти лет для офицеров и до восьми лет для контрактников.

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