Найденный пропавший летчик и эскиз храма. Итоги дня в Свердловской области

Найденный пропавший летчик и эскиз храма. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:51ОбществоPhoto: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 20 октября.

Пропавший 13 октября в Екатеринбурге летчик из Якутии был найден мертвым. По словам очевидцев, у мужчины перерезано горло и проткнута печень. Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что тело летчика было найдено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Все материалы полиция передала в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В Екатеринбурге сегодня был представлен эскиз храма Святой Екатерины, который планируется возвести на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. Эскиз был представлен на стенде форума «100+» и принадлежит компании УГМК. Сотрудник компании сообщил, что проект находится в стадии разработки.

Сегодня стало известно о кончине хирурга больницы № 20 Владимира Мамаева. У него был подтвержден коронавирус. По словам дочери медика, ей сообщили о положительном результате теста на коронавирус 13 октября. Несмотря на то, что ее отца госпитализировали без признаков ОРВИ, ему становилось хуже.

Свердловчане стали массово сдавать тесты на коронавирус. По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, люди делают это «когда надо, и когда не надо». В результате из-за наплыва звонков от желающих узнать о своем COVID-статусе колл-центру Министерства здравоохранения пришлось задействовать дополнительных диспетчеров. Вице-губернатор призвал граждан обойтись без «общего психоза».

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