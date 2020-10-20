Нижнем Тагил закупит 17 новых низкопольных автобусов

Нижнем Тагил закупит 17 новых низкопольных автобусов

Сегодня, 08:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску поставщика 17 низкопольных автобусов, которые будут ездить на метане, соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Поставщик определится на конкурсе 28 октября, сумма контракта — 107,4 миллионов рублей.

Стоимость каждого автобуса не должна быть выше 6,32 миллионов рублей, он должен обязательно иметь низкопольную площадку и ездить на метане. Последнее требование оправдано тем, что Нижний Тагил получил федеральную субсидию по программе «Чистый воздух» в числе одного из 12 российских городов. Эта программа подразумевает постепенный отказ от общественного транспорта на бензине, метан же соответствует экологическому стандарту Евро-6.

Новые автобусы должны быть белые, вмещать от 10 до 20 кресел для пассажиров и иметь отдельную площадку для маломобильных горожан. В каждом из них предусмотрено встроенное оборудование ГЛОНАСС, а также спутниковая навигация. Кроме того в транспорте будет видеорегистратор и антивандальные камеры в салоне.

Среди особенностей — два датчика пассажиропотока, которые считают входящих и выходящих людей. В этих автобусах будет безналичная оплата.

Нижний Тагил должен получить новые автобусы до 20 декабря 2020 года, на них должна быть гарантия производителя на три года или 200 тысяч километров пробега.

В июне мэрия Нижнего Тагила презентовали автобусы марки СИМАЗ, отметив, что они соответствуют всем требованиям проекта «Чистый воздух».

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле заключили контракт с компанией АО «Уралтрансмаш» на поставку трех низкопольных трамваев. Сумма контракта — 112 миллионов рублей.

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