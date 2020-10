Нижнем Тагил закупит 17 новых низкопольных автобусов

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску поставщика 17 низкопольных автобусов, которые будут ездить на метане, соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Поставщик определится на конкурсе 28 октября, сумма контракта — 107,4 миллионов рублей. Стоимость каждого автобуса не должна быть выше 6,32 миллионов рублей, он должен обязательно иметь низкопольную площадку и ездить на метане. Последнее требование оправдано тем, что Нижний Тагил получил федеральную субсидию по программе «Чистый воздух» в числе одного из 12 российских городов. Эта программа подразумевает постепенный отказ от общественного транспорта на бензине, метан же соответствует экологическому стандарту Евро-6. Новые автобусы должны быть белые, вмещать от 10 до 20 кресел для пассажиров и иметь отдельную площадку для маломобильных горожан. В каждом из них предусмотрено встроенное оборудование ГЛОНАСС, а также спутниковая навигация. Кроме того в транспорте будет видеорегистратор и антивандальные камеры в салоне. Среди особенностей — два датчика пассажиропотока, которые считают входящих и выходящих людей. В этих автобусах будет безналичная оплата. Нижний Тагил должен получить новые автобусы до 20 декабря 2020 года, на них должна быть гарантия производителя на три года или 200 тысяч километров пробега. В июне мэрия Нижнего Тагила презентовали автобусы марки СИМАЗ, отметив, что они соответствуют всем требованиям проекта «Чистый воздух». Напомним, в августе в Нижнем Тагиле заключили контракт с компанией АО «Уралтрансмаш» на поставку трех низкопольных трамваев. Сумма контракта — 112 миллионов рублей. Екатеринбургская фирма поставит в Нижний Тагил низкопольные трамваи

