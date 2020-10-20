Нижнем Тагил закупит 17 новых низкопольных автобусов

Новые автобусы должны быть белые, вмещать от 10 до 20 кресел для пассажиров и иметь отдельную площадку для маломобильных горожан. В каждом из них предусмотрено встроенное оборудование ГЛОНАСС, а также спутниковая навигация. Кроме того в транспорте будет видеорегистратор и антивандальные камеры в салоне.