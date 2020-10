«Потеряли человека с большой буквы»: в Екатеринбурге умер артист Валерий Топорков

20 октября в Екатеринбурге скончался уральский артист Валерий Топорков, он нескольких недель провел реанимации, пишет E1.

По словам супруги, в июле у него случился инфаркт, а затем по телу начала распространяться гангрена. Осенью у него было подозрение на коронавирус, его госпитализировали, а затем перевели в гнойное отделение, где пытались сохранить ноги, но одну из них пришлось ампутировать. После операции, которую провели 27 сентября, Топорков больше не приходил в сознание. Он был другом Пахмутовой, Лещенко и Кабзона. Давно мог уехать в Москву, но остался в Екатеринбурге. Мы потеряли не просто легендарного артиста, но и человека с большой буквы, говорит руководитель группы «Солнцеворот» Анастасия Ведерникова. Напомним, сегодня от COVID-19 скончался хирург больницы № 20 в Екатеринбурге Владимир Мамаев. Он проработал в медицинском учреждении 40 лет. В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

