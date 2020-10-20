«Потеряли человека с большой буквы»: в Екатеринбурге умер артист Валерий Топорков

По словам супруги, в июле у него случился инфаркт, а затем по телу начала распространяться гангрена. Осенью у него было подозрение на коронавирус, его госпитализировали, а затем перевели в гнойное отделение, где пытались сохранить ноги, но одну из них пришлось ампутировать. После операции, которую провели 27 сентября, Топорков больше не приходил в сознание.