Путин поздравил Россельхозбанк с юбилеем

Владимир Путин встретился с руководителем Россельхозбанка Борисом Листовым. Президент поздравил его с 20-летием банка и обсудил достижения финансового учреждения и перспективы.

«Еще раз поздравляю вас и всех сотрудников банка. По основным показателям Россельхозбанк входит в топ-5 кредитных организаций», – отметил президент. Глава РСХБ рассказал Владимиру Путину о вкладе банка в развитие российского сельского хозяйства. Так за 20 лет существования финансово-кредитной структуры в АПК страны было вложено свыше 9 трлн рублей. Только в прошлом году аграрии получили 1,3 трлн. Особо подчеркнул Листов то, что на помощь банка могут рассчитывать не только крупные сельхозпредприниматели или руководители больших холдингов, но и простые фермеры, сообщает «Московский комсомолец». Аналитики банка подсчитали, что за прошлый год доля фермерских хозяйств в АПК России выросла на 14%. В ближайшие 5 лет рост может достигнуть планки в 20%. РСХБ старается оказывать этому сегменту максимальную помощь. Например, летом этого года начала работать созданная Россельхозбанком цифровая экосистема «Свое. Фермерство». Ее сервисы помогают фермерам покупать технику, посевной материал, удобрения и многое другое. Также здесь можно договариваться со специалистами об услугах и вести онлайн-бухгалтерию. Создана еще одна цифровая платформа – «Свое. Родное». Здесь сельхозпроизводители могут представить свои продукты. К концу этого года маркетплейс объединит свыше 50 000 хозяйств. Следует отметить и агропродовольственный фонд «Свое», созданный при поддержке банка. Это некоммерческая организация, которая занимается развитием агропрома в России. Еще один аспект деятельности фонда – продвижение отечественной сельхозпродукции на зарубежных рынках. Важной частью деятельности Россельхозбанка является просветительство и популяризация работы в АПК. В беседе с президентом Борис Листов заявил, что результат работы возглавляемого им банка может увидеть любой россиянин. «Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо – это продукция предприятий, которые были построены на деньги банка. По факту, сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка. За 20 лет мы поддержали более 5200 инвестпроектов», – подчеркнул Листов. Напомним, РСХБ начал работу в 2000 году. Банк создавался для обслуживания и развития АПК Российской Федерации. Сейчас его актив составляет почти 4 трлн рублей. Банк обслуживает 7 млн клиентов. По словам главы РСХБ, основная задача этой финансовой структуры – получение максимальной эффективности при использовании средств, которые вкладывает в Россельхозбанк правительство страны.

