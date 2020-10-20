Свердловский депутат обратился к Мурашко из-за хранения тел на полу морга в Серове

Свердловский депутат обратился к Мурашко из-за хранения тел на полу морга в Серове

Сегодня, 13:12ОбществоPhoto: pixabay.com
Депутат Заксобрания Свердловской области, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко из-за ситуации с моргом в больнице Серова, там тела хранили на полу в прихожей. Он написал обращение на своей странице в Facebook.

По его словам, «очереди» из тел можно было бы избежать, если бы региональный Минздрав два года назад не закрыл морг в Новой Ляле.

Тогда на его запросы министерство здравоохранения Свердловской области отвечало, что Серов справится с объемами. Позднее выяснилось что умерших значительно больше, чем сообщали.

Пандемия коронавируса в 2020 году усугубила ситуацию настолько, что видео из Серовского морга, где тела лежат на полу, облетело всю страну, а люди неделями не могут похоронить умерших родственников. Мало того, стоимость транспортировки тел на экспертизу в Серов составляет более 10 тысяс рублей, что для отдаленных территорий неподъемная сумма,пишет Ивачев.

Напомним, в больнице Серова минздрав Свердловской области и правоохранительные органы проводят проверку по факту складирования тел на полу морга. В пресс-службе больницы сообщили, что такая ситуация могла сложиться в связи с тем, что лаборатории обязаны проверять умерших на COVID-19.

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