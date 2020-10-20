Свердловский депутат обратился к Мурашко из-за хранения тел на полу морга в Серове

Пандемия коронавируса в 2020 году усугубила ситуацию настолько, что видео из Серовского морга, где тела лежат на полу, облетело всю страну, а люди неделями не могут похоронить умерших родственников. Мало того, стоимость транспортировки тел на экспертизу в Серов составляет более 10 тысяс рублей, что для отдаленных территорий неподъемная сумма,пишет Ивачев.