Свердловский облсуд рассмотрит дело об убийстве тагильчанином 8-летнего мальчика

Дело в отношении тагильчанина Александра Борисова, обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика из пневматической винтовки, рассмотрит Свердловский областной суд, пишет ИА «Все новости».

По сообщению Следственного комитета, задействовать областной орган судебной власти было решено из-за широкого общественного резонанса. С делом ознакомится судья по уголовным делам Александр Ладин, после чего будет озвучена дата рассмотрения в суде. Напомним, следствие предполагает, что 4 августа 2019 года обвиняемый Александр Борисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по банкам из пневматической винтовки. Действие происходило в одном из коллективных садов под Нижний Тагилом. В результате одна из пуль попала в голову ребенку. Шесть месяцев мальчик провел в реанимации, а 12 января скончался, не приходя в сознание. Подозреваемому грозит пожизненный срок заключения. В Нижнем Тагиле обвиняемому в смерти 8-летнего мальчика стрелку продлили срок ареста

