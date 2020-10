Свердловский омбудсмен подтвердила 12 случаев стерилизации в «Уктусском пансионате»

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что её аппарат насчитал 12 случаев принудительной стерилизации в «Уктусском пансионате», пишет Znak.

По её словам, она обсудила ситуацию с руководителем Следственного управления СКР по Свердловской области Михаилом Богинским. Мерзлякова готова предоставить правоохранителям все известные данные. Это каменный век, по моему мнению, но это неофициальная версия. Министерство социальной политики считает, что женщин убеждали, а не принуждали, говорит омбудсмен. Кроме того, Татьяна Мерзлякова рассказала что случаи происходили с 2006 по 2008 год. По ее информации в регионе в подобных заведениях находится около 600 женщин и необходим комплексный подход, чтобы ситуация не повторилась где-то еще. Напомним, зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ с сообщением о принудительной стерилизации в «Уктусском пансионате». Заведение начали проверять после появившегося видео от пациентки медучреждения, в котором сообщила о нарушении прав. Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за принудительной стерилизации женщин на Урале

