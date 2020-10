Тагильчанка пожаловалась на ехавшую семь часов на вызов скорую помощь

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на то, что скорая помощь ехала на вызов 6 часов 40 минут. Об этом она написала в группе «Инцидент. Нижний Тагил» во «Вконтакте».

По ее словам, вызов сделали в 11.00, а медики приехали только в 17.40 Это вообще нормально? В вызове было указано, что у больного высокая температура, которая не спадает и сильная одышка, даже при малейшем движении,пишет подписчица группы. Она рассказывает, что за день до этого, она пыталась вызвать врача для своего отца на дом, но это было безуспешно. На следующий день состояние отца стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь, которая приехала только семь часов спустя. АН «Между строк» главврач скорой помощи рассказал, что сейчас количество вызовов увеличилось на 100%. Работать сложно, так как количество сотрудников осталось прежним. В начале октября на станции скорой помощи организовали 10 специализированных инфекционных бригад, они работают ежедневно. Напомним, больных коронавирусом тагильчан из-за нехватки мест перевозят на лечение в Сысерть и Серов. В оперштабе прокомментировали госпитализацию больных COVID-19 тагильчан в Серов

