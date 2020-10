В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

Эскиз находится на стенде форума «100+» и принадлежит компании УГМК, пишет E1.

Photo: E1.ru Сообщается, что сотрудник металлургической компании уточнил, что проект находится в стадии разработки. На проведенной ранее прямой трансляции, посвященной строительству храмов, представители организации, вопреки ожиданиям, не обсуждали храм Святой Екатерины и не показали эскиз. Напомним, строение планируется возвести на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. Место выбрали в результате голосования, которое власти вынуждены были провести из-за массовых протестов против его постройки в сквере у Драматического театра в Екатеринбурге. В Екатеринбурге исполнился год конфликту в сквере у Театра драмы

