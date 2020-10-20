В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

Сегодня, 14:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Эскиз находится на стенде форума «100+» и принадлежит компании УГМК, пишет E1.
Photo:E1.ru

Сообщается, что сотрудник металлургической компании уточнил, что проект находится в стадии разработки.

На проведенной ранее прямой трансляции, посвященной строительству храмов, представители организации, вопреки ожиданиям, не обсуждали храм Святой Екатерины и не показали эскиз.

Напомним, строение планируется возвести на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. Место выбрали в результате голосования, которое власти вынуждены были провести из-за массовых протестов против его постройки в сквере у Драматического театра в Екатеринбурге.

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