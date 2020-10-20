В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

Сообщается, что сотрудник металлургической компании уточнил, что проект находится в стадии разработки.
На проведенной ранее прямой трансляции, посвященной строительству храмов, представители организации, вопреки ожиданиям, не обсуждали храм Святой Екатерины и не показали эскиз.
Напомним, строение планируется возвести на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. Место выбрали в результате голосования, которое власти вынуждены были провести из-за массовых протестов против его постройки в сквере у Драматического театра в Екатеринбурге.