В Екатеринбурге в дендрарии открыли аллею с именами знаменитых учителей

Экспозицию в парке открывает стенд с именем Валентины Желтоножко, она была директором гимназии № 9. В 18 лет женщина начала работать учителем в глухой деревне под Омском, в Екатеринбурге Желтоножко двадцать лет возглавляла известную и заслуженную гимназию города.